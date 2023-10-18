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أستاذ في الإعلام السياسي: المملكة رفضت مقعدا في مجلس الأمن بسبب ازدواجية المعايير.. وما يتعرض له أهالي غزة استهداف وحشي لإزالة وجود فلسطين

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الملك سعود الدكتور “مطلق المطيري”، أن المملكة العربية رفضت مقعدا في مجلس الأمن بسبب ازدواجية المعايير التي تتعامل بها الدول الغربية.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن ما يتعرض له أهالي قطاع غزة المحاصر برا وبحرا، هو استهداف وحشي لإزالة وجود فلسطين.

وأوضح أن اليمين المتطرف في حكومة “نتنياهو” يسعى لتنفيذ مخظط تهجير أهالي غزة لاحتلال القطاع بأكمله.

وأشار إلى استهداف مستشفى المعمداني جريمة حرب تضاف في سجل المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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