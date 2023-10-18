أستاذ في الإعلام السياسي: المملكة رفضت مقعدا في مجلس الأمن بسبب ازدواجية المعايير.. وما يتعرض له أهالي غزة استهداف وحشي لإزالة وجود فلسطين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الملك سعود الدكتور “مطلق المطيري”، أن المملكة العربية السعودية رفضت مقعدا في مجلس الأمن بسبب ازدواجية المعايير التي تتعامل بها الدول الغربية.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن ما يتعرض له أهالي قطاع غزة المحاصر برا وبحرا، هو استهداف وحشي لإزالة وجود فلسطين.

وأوضح أن اليمين المتطرف في حكومة “نتنياهو” يسعى لتنفيذ مخظط تهجير أهالي غزة لاحتلال القطاع بأكمله.

وأشار إلى استهداف مستشفى المعمداني جريمة حرب تضاف في سجل المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.