شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يبدي غضبه وحزنه العميق لاستهداف مستشفى المعمداني في غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء غضبه وحزنه العميق بسبب الانفجار في المستشفى الأهلي في غزة، وأعطى توجيهاته لمستشاريه للأمن القومي بجمع مزيد من المعلومات.

وأعرب بايدن في بيان عن «غضبه وحزنه العميق بسبب الانفجار في المستشفى الأهلي في غزة وما نتج عنه من خسائر رهيبة في الأرواح».

وقال الرئيس الأمريكي إنه تحدّث هاتفياً مع كل من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «فور سماعه هذه الأنباء».

وأضاف إنه «أعطى توجيهات لفريقه للأمن القومي بمواصلة جمع معلومات بشأن ما جرى بالتحديد».

وشدّد بايدن على أنّ «الولايات المتحدة تقف بشكل لا لبس فيه مع حماية أرواح المدنيين أثناء النزاع»، معرباً عن حزنه على «المرضى والطواقم الطبية وغيرهم من الأبرياء الذين قتلوا أو جرحوا في هذه المأساة».