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سي أن أن: بايدن يصل إسرائيل

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بغداد - ياسين صفوان - ويمثل الانفجار مرحلة جديدة خطيرة في الصراع داخل فلسطين، والتي تهدد بالامتداد إلى المنطقة.

وبحسب موقع "سي ان ان"، فإن بايدن سيسعى من خلال زيارته إلى إظهار الدعم لإسرائيل في الحرب مع حماس، بينما يضغط أيضًا من أجل إيجاد سبل لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة.


وسيلتقي بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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