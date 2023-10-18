السجن المؤبد بحق مدان بجريمة المخدرات في البصرة

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "المتاجر يقوم بتأمين إحضار المواد المخدرة (الكرستال) من قبل احد دول الجوار ضبطت بحوزته مايقارب (3) كيلوغرام من المادة المخدرة".



وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 27/أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".