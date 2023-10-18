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"بايدن" يصل إلى الأراضي المحتلة

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رويترز - القدس المحتلة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قال مراسل لرويترز على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وصل إلى دولة الاحتلال، اليوم الأربعاء، في بداية زيارة لإظهار التضامن والتشاور بشأن حرب غزة المتصاعدة.

ونزل بايدن من الطائرة وسط قوة أمنية كبيرة، وعانق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ورئيس دولة الاحتلال إسحق هرتسوج على المدرج.

ونقل مكتب "هرتسوج" عنه قوله لبايدن: "مرحبا سيدي الرئيس. بارك الله فيكم على حماية إسرائيل".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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