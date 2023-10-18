شكرا لقرائتكم خبر عن "بايدن" يصل إلى الأراضي المحتلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مراسل لرويترز على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وصل إلى دولة الاحتلال، اليوم الأربعاء، في بداية زيارة لإظهار التضامن والتشاور بشأن حرب غزة المتصاعدة.

ونزل بايدن من الطائرة وسط قوة أمنية كبيرة، وعانق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ورئيس دولة الاحتلال إسحق هرتسوج على المدرج.

ونقل مكتب "هرتسوج" عنه قوله لبايدن: "مرحبا سيدي الرئيس. بارك الله فيكم على حماية إسرائيل".