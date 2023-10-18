شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 290 ألف جندي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير 2022، إلى نحو 290 ألفا و 50 جنديا، من بينهم 620 جنديا لقوا حتفهم خلال أمس الثلاثاء فقط.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الأربعاء.

أنظمة الدفاع الجوي

وقال البيان إن القوات الأوكرانية دمرت 4981 دبابة و 9420 مركبة قتالية مدرعة و 6944 نظام مدفعية و 814 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و 547 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 319 طائرة، و323 مروحية، و5301 طائرة مسيرة ، و1534 صاروخ كروز، و20 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و9303 من المركبات، و982 من وحدات المعدات الخاصة.