كاتب سياسي: أمام مرأى المجتمع الدولي العدوان الإسرائيلي ينتهك قوانين الحرب التي تحرم استهداف الأعيان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الكاتب السياسي الدكتور “أحمد الشهري”، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب المجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني أمام مرأى المجتمع الدولي.

وأوضح في تصريحات لـ”الإخبارية”، أن العدوان الإسرائيلي ينتهك كافة المواثيق والقوانين الإنسانية التي تحرم استهداف الأعيان.

وبين أن الاحتلال الإسرائيلي تجاوز كل الخطوط الحمراء بقصفه لمشفى المعمداني بقطاع غزة.

وأفاد بأن إسرائيل لم تكن تتجرأ لتقوم بهذا الأمر، لولا الضوء الأخضر الذي أعطته لها أمريكا لتنفيذ ما يحلو لها داخل قطاع غزة.

وأشار إلى أن الوضع الإنساني يزداد سواءا داخل غزة، نتيجة للقصف الإسرائيلي المتواصل والمستمر على القطاع منذ اليوم الأول من المعركة.