وزير الإعلام الأردني الأسبق: إذا لم توقف واشنطن القصف الإسرائيلي على غزة فلا جدوى لأي لقاءات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد وزير الإعلام الأردني الأسبق “سميح المعايطة” أن إسرائيل ترتكب المجازر بحق الشعب الفلسطيني على مرأى المجتمع الدولي.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أنه إذا لم تتمكن واشنطن من إيقاف القصف على قطاع غزة، فلا جدوى من أي لقاءات تنوي عقدها مع قادة المنطقة.

وبين أن الاحتلال الإسرائيلي تجاوز كل الخطوط الحمراء بقصفه لمشفى المعمداني بقطاع غزة.

وأفاد بأن إسرائيل لم تكن تتجرأ لتقوم بهذا الأمر، لولا الضوء الأخضر الذي أعطته لها أمريكا لتنفيذ ما يحلو لها داخل قطاع غزة.

وأشار إلى أن الوضع الإنساني يزداد سواءا داخل غزة، نتيجة للقصف الإسرائيلي المتواصل والمستمر على القطاع منذ اليوم الأول من المعركة.