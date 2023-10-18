محلل سياسي: الموقف الإسرائيلي يتمثل في تكثيف القصف على غزة ليكون بديلًا عن الحرب البرية ويُفضي إلى تدمير القطاع بالكامل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد المحلل السياسي “محمد هواش”، أن الموقف الإسرائيلي في الوضع الحالي يتمثل في تشديد الحصار وتكثيف القصف على قطاع غزة، في سعي منه ليكون بديلا عن الحرب البرية ويفضي إلى تدمير القطاع بالكامل.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن القصف الإسرائيلي المتواصل والمستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري، يبرهن على سياسية الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة في تشديد الخناق على غزة لتجنب الدخول في حرب برية.

وأشار إلى أن الوضع الإنساني يزداد سواءا داخل غزة، نتيجة للقصف الإسرائيلي المتواصل والمستمر على القطاع منذ اليوم الأول من المعركة.