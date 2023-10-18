الأمم المتحدة: تضرر 43 ألف شخص جراء زلازل أفغانستان

ابوظبي - سيف اليزيد - إسلام آباد (الاتحاد)

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن أكثر من 43 ألف شخص تضرروا بشكل مباشر من الزلازل الأخيرة التي ضربت ولاية هيرات بغرب أفغانستان.

وأضاف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، في تحديث نشره في وقت متأخر أمس الأول، أن منطقة إنجيل هي الأكثر تضرراً، حيث يعيش هناك 53% من المتضررين، حيث سويت معظم القرى هناك بالأرض تماماً.

وأدت الزلازل إلى تدمير أكثر من ثلاثة آلاف منزل جزئياً أو كلياً، كما سويت عشرون قرية تماماً بالأرض. وبحسب الأمم المتحدة أكثر من 90% من القتلى في الزلازل المدمرة هم نساء وأطفال.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أمس الأول إنها «مدينة خيام».

وأضاف جيبريسوس، «عائلات تنام الآن في أماكن مكشوفة بالحدائق في خيام صغيرة حيث يخشون البقاء في الداخل بسبب الهزات الارتدادية والمزيد من الزلازل».

وفي 7 أكتوبر الجاري، هز زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر غرب أفغانستان على عمق نحو 10 كيلومترات، مما أسفر عن مقتل نحو 2400 شخص، بحسب أحدث البيانات التي أصدرتها السلطات الأفغانية.

وتقدر الأمم المتحدة عدد القتلى بنحو 1384 شخصاً. وحتى الآن، ضربت عدة هزات ارتدادية المنطقة المتضررة، وتسعى الأمم المتحدة إلى جمع 93.6 مليون دولار لدعم خطة مواجهة تداعيات الزلزال.

وحذّر خبير الزلازل في جامعة أوكسفورد زكريا شنيزاي من هزات جديدة في الأيام المقبلة.

وقال: «تحدث الهزات الارتدادية بسبب تغيّر مواقع الكتل الصخرية والصدوع التي انزلقت في الزلزال الرئيس»، مضيفاً «يمكن لهذه العملية أن تستغرق بعض الوقت، من أيام إلى أسابيع أو حتى أشهر».