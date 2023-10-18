الأردن يعلن إلغاء القمة الرباعية المقررة مع بايدن بعد مجزرة المعمداني

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن المملكة قررت عدم عقد القمة الرباعية التي كانت مقررة في عمان غدًا، وذلك في نبأ عاجل منذ قليل حسب قناة روسيا اليوم.

وتتوالى ردود الفعل الفلسطينية المنددة بالمجزرة الوحشية التي وقعت مساء الثلاثاء، حين قصفت قوات الاحتلال مستشفى المعمداني بغزة، مما أدى إلى استشهاد مئات المدنيين الفلسطينيين.

وأعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الحداد العام لمدة 3 أيام، وتنكيس الأعلام، على شهداء مجزرة مستشفى المعمداني، وعلى أرواح جميع شهداء الشعب الفلسطيني.

وذكرت مصادر أن الرئيس عباس قرر الانسحاب من القمة الرباعية التي كان من المزمع عقدها، غدًا الأربعاء، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي جو بايدن.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن مجزرة المستشفى المعمداني جريمة مروعة، في حرب الإبادة الجماعية، وذهب ضحيتها مئات الأطفال والنساء والشيوخ.

وطالب اشتية مجلس الأمن بوقف الحرب المروعة، التي بلغت ذروة دموية في يومها الحادي عشر.

وأضاف: نحمِّل صمت الأمم المتحدة، والدول المساندة لإسرائيل كامل المسؤولية على الجريمة، وندعوهم للتدخل العاجل لوقف الحرب والمجازر الدموية.

جريمة حرب

ونشرت وزارة الخارجية الفلسطينية مقطع فيديو لقصف المستشفى المعمداني، وكتبت تقول: في جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.. استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة.