بايدن تعليقًا على مجزرة مستشفى المعمداني: أشعر بغضب وحزن عميق

ياسر رشاد - القاهرة - علق الرئيس الأمريكي جو بايدن على المجزرة التي نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مستشفى المعمداني بوسط غزة، والذي أسفر عن أكثر من 500 شهيد ومئات المصابين، قائلا: «أشعر بالغضب والحزن العميق»، وذلك نبأ عاجل لقناة العربية الحدث.

في سياق متصل أعلن السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلغاء القمة الرباعية التي كان مقررًا انعقادها في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأربعاء، على ضوء قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، وسقوط مئات الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني جراء القصف.

وأشار «أبوزيد» إلى أن القرار جاء بالتنسيق بين كل من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية.

