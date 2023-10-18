جوتيريش يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

ياسر رشاد - القاهرة -

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش اليوم الأربعاء إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد الضربة التي تعرض لها المستشفى الأهلي "المعمداني" وأسفرت عن مقتل مئات الفلسطينيين.

وقال جوتيريش - في خطاب ألقاه في بكين خلال منتدى "الحزام والطريق" ، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - " أدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري لتخفيف المعاناة الإنسانية الرهيبة التي نشهدها".

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن "فزعه" من مقتل المئات في الضربة التي استهدفت المستشفى بغزة، قائلا "إن هجمات حماس لا يمكن أن تبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".

ودعا إسرائيل إلى "السماح فورا بوصول مساعدات إنسانية من دون قيود لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان غزة وغالبيتهم العظمى من النساء والأطفال".

وفي سياق متصل رفعت وزارة الخارجية الأمريكية مستوى تحذيرها من السفر إلى لبنان إلى المستوى الرابع، بسبب التوترات بين حزب الله وإسرائيل

وسمحت الخارجية بالمغادرة الطوعية والمؤقتة لأفراد عائلات موظفي الحكومة الأمريكية وبعض الموظفين غير الأساسيين من سفارة واشنطن في بيروت بسبب الوضع الأمني الذي لا يمكن التنبؤ به في لبنان.

ورفع التحذير إلى المستوى الرابع ، يعني التصريح بمغادرة أفراد عائلات موظفي الحكومة الأمريكية وبعض الموظفين غير العاملين في حالات الطوارئ على أساس كل حالة على حدة.

ويتضمن التحذير على عدم التوجه إلى الحدود مع سوريا بسبب الصراع المسلح وعدم الذهاب للحدود مع إسرائيل بسبب احتمال نشوب نزاع مسلح ولا إلى مخيمات اللاجئين بسبب احتمال وقوع اشتباكات مسلحة.

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