الخارجية الأمريكية ترفع مستوى التحذير من السفر للبنان

ياسر رشاد - القاهرة -

رفعت وزارة الخارجية الأمريكية مستوى تحذيرها من السفر إلى لبنان إلى المستوى الرابع، بسبب التوترات بين حزب الله وإسرائيل.

الخارجية الأمريكية

وسمحت الخارجية بالمغادرة الطوعية والمؤقتة لأفراد عائلات موظفي الحكومة الأمريكية وبعض الموظفين غير الأساسيين من سفارة واشنطن في بيروت بسبب الوضع الأمني الذي لا يمكن التنبؤ به في لبنان.

ورفع التحذير إلى المستوى الرابع ، يعني التصريح بمغادرة أفراد عائلات موظفي الحكومة الأمريكية وبعض الموظفين غير العاملين في حالات الطوارئ على أساس كل حالة على حدة.

ويتضمن التحذير على عدم التوجه إلى الحدود مع سوريا بسبب الصراع المسلح وعدم الذهاب للحدود مع إسرائيل بسبب احتمال نشوب نزاع مسلح ولا إلى مخيمات اللاجئين بسبب احتمال وقوع اشتباكات مسلحة.

وفي سياق متصل عبر المستشار الألمانى أولاف شولتس عن فزعه من صور قصف مستشفى المعمدانى فى غزة أدى إلى مقتل المئات، ودعا إلى إجراء تحقيق شامل.

وكتب شولتس على موقع إكس، "تويتر" سابقا، اليوم الأربعاء "لقد أصيب وقتل مدنيون أبرياء. قلوبنا مع عائلات الضحايا".

يشار إلى أن المئات من الفلسطينيين قتلوا فى قصف تعرض له مستشفى الأهلى المعمدانى فى مدينة غزة مساء أمس الثلاثاء.

وكان المستشفى يأوى المئات من العائلات التي لجأت إليه باعتباره مكانا آمنا من القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة.