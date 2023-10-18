رئيس وزراء اليونان يلغي زيارته إلى إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - ألغى رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، زيارته إلى إسرائيل التي كان من المقرر أن يقوم بها في بادئ الأمر غدًا الخميس، طبقا لما ذكرته صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم الأربعاء.

وذكرت مصادر، أن القرار يأتي بسبب مخاوف أمنية في ضوء الصراع المستمر بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" وإسرائيل، الذي يدخل الآن يومه الـ12.

وكان رئيس وزراء اليونان، أعلن عن نيته لزيارة المنطقة خلال المؤتمر الاستثنائي عبر الدائرة المغلقة "تيليكونفرانس" للمجلس الأوروبي حول التطورات في الشرق الأوسط، الذي عقد أمس الثلاثاء.

وكانت مصادر فلسطينية، قد أفادت في وقت سابق اليوم الأربعاء، باستشهاد نحو 50 فلسطينيا وإصابة العشرات بجروح في هجمات ليلية شنتها إسرائيل على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقالت وزارة الداخلية في غزة، إن أشد الغارات استهدفت أحياء سكنية في مناطق في بلدة جباليا شمال القطاع؛ مما أدى إلى استشهاد 37 شخصا على الأقل بينهم أطفال ونساء.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن أكثر من 3200 فلسطيني استشهدوا و11000 أصيبوا بجروح معظمهم من الأطفال والنساء؛ جراء هجمات إسرائيل المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من الشهر الجاري.

وشهدت هجمات إسرائيل، تراجعا نسبيا في الساعات الأخيرة بعد أن قتل المئات في قصف المستشفى الأهلي "المعمداني" الذي كان يؤوي آلاف النازحين لحماية أرواحهم وأطفالهم.

وأثارت الحادثة، تنديدا فلسطينيا وعربيا ودوليا واسع النطاق.