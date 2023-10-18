بالصور: مسيرة حاشدة في تونس دعما لغزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - تظاهر الآلاف في العاصمة تونس، الخميس؛ دعما لقطاع غزة في ظل غارات إسرائيلية مكثفة ومتواصلة لليوم السادس على التوالي.



هؤلاء شاركوا في مسيرة دعت إليها اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين (ائتلاف أحزاب وجمعيات أبرزها الاتحاد العام التونسي للشغل)، وانطلقت من أمام مقر الاتحاد باتجاه شارع الحبيب بورقيبة مرورا بشارع الحرية.



المتظاهرون رفعوا الأعلام الفلسطينية والتونسية، ورددوا شعارات منها "بالروح بالدم نفديك فلسطين"، و"فلسطين عربية لا حلول استسلامية".

تطورات الأوضاع في غزة الآن لحظة بلحظة



كما هتفوا: "غزة غزة.. رمز العزة"، و"حط السيف مقابل السيف وإحنا رجال محمد ضيف (قائد كتائب القسام الجناح المسلح لحركة " حماس ")"، و"من تونس لفلسطين شعب واحد موش شعبين".



وعلى هامش المسيرة، قال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري للأناضول، إن "هذه المسيرات ستتواصل لتعبئة كل التونسيات والتونسيين للمساهمة، خاصة بالتبرع والتطوع لفائدة فلسطين".



وتابع: "الشعب التونسي مؤمن بعدالة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في العيش على أرضه وحقه في دحر الاحتلال".



وباسم اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين، دعا الطاهري "كل العرب إلى أن ينتفضوا، وخاصة العرب الموجودين في أوروبا، ليضغطوا من أجل وقف دعم الدول الأوروبية للكيان الصهيوني (إسرائيل)".



فيما قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبّار للأناضول: "لا نتضامن مع الشعب الفلسطيني، بل نتبنى القضية الفلسطينية".



وأردف: "نعتبر أنفسنا في حالة حرب مع الكيان الصهيوني منذ الاعتداء على (منطقة) حمام الشط (بالعاصمة تونس عندما قصفت إسرائيل مقر منظمة التحرير في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 1985) ومنذ اغتيال (المهندس التونسي محمد) الزواري (القيادي بكتائب القسام في مدينة صفاقس يوم 15 ديسمبر/ كانون الأول 2016)".

وتشهد الساحة التونسية حالة تضامن مع الشعب الفلسطيني، إذ يتواصل تنظيم تظاهرات مساندة لفلسطين من جانب أحزاب وتلاميذ وطلاب وعمال.

المصدر : وكالات