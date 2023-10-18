الرئيس المصري: مستعدون للوساطة مع كل الأطراف ولن نترك الفلسطينيين

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023، استعداد بلاده للوساطة مع كل الأطراف دون قيد أو شرط، مشيراً إلى أن الاتصالات لوقف الاقتتال لا تنتهي

ودعا السيسي في تصريح صحفي له، كافة الأطراف إلى إعلاء لغة العقل والحكم والالتزام بأقصى درجات النفس، مضيفاً "لم نخذل أمتنا العربية ولن نخذلها أبدا ونحن أمام تطورات شديدة الخطورة".

وشدد على أن "كل صراع لا يؤول إلى السلام هو عبث لا يعول عليه"، داعياً للعودة إلى مسار التفاوض تجنبا لحرائق ستشتعل ولن تترك قاصيا أو دانيا إلا وأحرقته.

وقال السيسي "سعي مصر للسلام واعتبارها خيارها الاستراتيجي يحتم علينا ألا نترك أشقائنا الفلسطينيين".

ودعا إلى إخراج المدنيين من دائرة الانتقام الغاشم، مؤكداً ضرورة "تجنب سياسة العقاب الجماعي والحصار والتهجير والتجويع".

وأكد الرئيس المصري ضرورة عدم تحميل الأبرياء تبعات الصراع العسكري مما يستدعي تسهيل وصول المساعدات للفلسطينيين بشكل عاجل.

وتابع بأنه "من المهم الانتباه لخطر محاولات تصفية القضية الفلسطينية".

المصدر : وكالات