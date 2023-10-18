منع تهجير أهالي غزة.. برلماني: المصريون مستعدون للتظاهر لرفض أي مساس بالسيادة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني، بشأن مستجدات الأوضاع للقضية الفلسطينية، تمثل أهمية كبيرة.

وأضاف الجبلي، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء: الشعب المصري داعم بقوة لكل خطوات القيادة السياسية في الدفاع عن سيادة الوطن، مؤكدًا استعداد الشعب للخروج للتظاهر؛ لرفض أي مساس بالسيادة المصرية وأية محاولات لتهجير الفلسطينيين إلى مصر.

وحذر رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ من خطورة المخطط الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين إلى دول الجوار، مؤكدًا أن ذلك يعني تصفية القضية الفلسطينية وضياع حق الشعب في الفلسطيني في أرضه مدى الحياة، بالإضافة إلى تصدير مشكلات جديدة لشعوب دول الجوار.

وأوضح الجبلي أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت عبر التاريخ؛ حيث تتبنى مصر القضية عبر تاريخها، كما أن القمة الدولية المنتظر عقدها في مصر هي استكمال للجهود المصرية لحل القضية حلًّا سياسيًّا عادلًا وشاملًا، مشيرًا إلى أن مصر كانت صاحبة الريادة الدولية في مختلف الجهود والمحاولات السابقة لحل تلك القضية، انطلاقًا من حرصها على القيام بدورها تجاه أشقائها من الدول العربية والإسلامية، وكذلك حرصها على تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة وتعزيز العلاقات السلمية بين الدول.