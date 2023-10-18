بث مباشر.. السفير الفلسطيني بالقاهرة يكشف مستجدات العدوان الإسرائيلي على غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

تنظم لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، لقاءً مفتوحًا مع السفير الفلسطينى بالقاهرة دياب اللوح.

ويتحدث فيه السفير حول ما يجرى الآن في قطاع غزة والعدوان الصهيوني على الأشقاء الفلسطينيين هناك.

ويقام اللقاء بالقاعة المستديرة بالدور الثالث بمبنى النقابة.

كشف دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة، أن إسرائيل قصفت البنية التحية في غزة من طرق ومحطات ووصل بهم الحال إلى قصف المستشفيات والمواقع التي تحولت إلى ملاجئ.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر نظمته نقابة الصحفيين: يتم ملاحقة الأطقم الطبية وتدمير سيارات الإسعاف والدفاع المدني والصحفيين والعاملين في المنظمات الدولية وقصف مخازن الأونروا في غزة حتى لا تقدم أطعمة وبطاطين لأهالي غزة.