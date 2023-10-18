حياة كريمة تعلن الاعتصام أمام معبر رفح لحين فتحه ومرور القوافل الإغاثية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، الاستجابة الكاملة بكافة المتطوعين والمكاتب الميدانية، ودعم قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجاهزية المتطوعين للاعتصام أمام معبر رفح لحين فتحه ودخول المساعدات، وذلك لدعم وتأييد بقاء الفلسطينيين في أرضهم وعدم إجبارهم على التهجير القسري في سيناء.

كانت مؤسسة حياة كريمة قد أرسلت قافلة محملة بالمساعدات ضمن قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تتواجد الآن أمام معبر رفح، كما يتواجد مجموعة كبيرة من أعضاء مؤسسة حياة كريمة.

وأكدت المؤسسة اعتصام أعضائها ومتطوعيها أمام معبر رفح حتى دخول المساعدات.

وأضافت: نؤكد أننا مستمرون في حشد جهود الشركاء من المجتمع المدني المصري والدولي وجهود المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص المصري لدعم الأشقاء في قطاع غزة، كما نعلم أن متطوعينا ومتطوعي المجتمع المدني في اعتصام مفتوح أمام معبر رفح من أجل وصول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

وأهابت المؤسسة بجموع الشعب المصري بعدم التواني عن دعم القضية الفلسطينية بكافة أشكال التضامن وعلى رأسها تأييد موقف القيادة السياسية المصرية في دعم القضية الفلسطينية ورفض تصفيتها عسكريا، والدعم المادي لتوفير المساعدات الإنسانية، والتطوع لدعم جهود الإغاثة للأشقاء الفلسطينيين.

وتابعت: "ستبقى القضية الفلسطينية في مقدمة أولويات المجتمع المصري والضمير العربي".