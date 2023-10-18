شكرا لقرائتكم خبر عن التيار الإصلاحى الحر يعلن تأييد الرئيس السيسى لمنع تصفية القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن التيار الإصلاحي الحر عن تفويضه الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يراه مناسبًا لمنع المخطط الخبيث الذي يحاول تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير أشقاءنا الفلسطنيين إلى سيناء.

وشدد التيار على رفضه التام لمثل تلك الدعوات وعلى اعتبار كل من يدعو إليها بأنه يخون القضية الفلسطينية ويهدد الأمن القومى المصرى بشكل مباشر.

وأكد التيار على وقوفه الكامل خلف كافة الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية بهذا الشأن مهما كانت الأثمان التى ستدفع، فالأمن القومى المصرى خط أحمر، والعبث بمقدرات الشعب المصرى أو محاولة اقتطاع جزء من أرضه هو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا.