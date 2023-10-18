شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اللقاء المفتوح للسفير الفلسطيني بنقابة الصحفيين بالوقوف دقيقة حداد على شهداء غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق منذ قليل اللقاء المفتوح الذى تستضيفه نقابة الصحفيين اليوم الأربعاء بمقر النقابة، باستضافة السفير الفلسطيني دياب اللوح للكشف عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، وذلك بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين والكاتب الصحفي حسين الزناتي وهشام يونس أعضاء مجلس النقابة.

وطالب نقيب الصحفيين بالمشاركة في الوقفة التضامنية للمطالبة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وتنديدا بقصف قوات الاحتلال المستشفى المعمداني بغزة أمس، والذى راح ضحيته أكثر من 1000 شهيد، مما يعد انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، ويكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين.