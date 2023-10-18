شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الريادة يؤيد تحركات الرئيس السيسى لدعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان كمال حسنين رئيس حزب الريادة أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في حق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل.

وقال كمال حسنين أن ما حدث من غطرسة الكيان الإسرائيلي الغاصب كان بمساعدة دول الغرب وبحماية أمريكا التي أرسلت حاملات الطائرات الأمريكية لضرب وقتل الأبرياء من أبناء فلسطين، معلنا تأييد تحركات الرئيس السيسى لدعم القضية.

وأضاف «حسنين» أن ما يحدث من الكيان الصهيوني جريمة ضد الإنسانية لا يمكن السكوت عليها كمال تسأل رئيس حزب الريادة أين مجلس الأمن الدولي وحقوق الإنسان مما يحدث في فلسطين وخاصة قطاع غزة الذي أصبح بحر من الدماء خاصة بعد قصف مستشفى الأهلي المعمداني واستشهد أكثر من ألف على الأقل.

وأشار رئيس حزب الريادة أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية إلى أن ما يحدث من الكيان الإسرائيلي المتغطرس ليس بجديد فإن تاريخه الأسود يعود إلى مجازر كثيرة منها مذبحة دير ياسين التي نفذ فيها الكيان الصهيوني إبادة جماعية راح ضحيته أكثر من 300 شهيد من الأطفال والنساء والشيوخ ومذبحة صبرا وشاتيلا وأيضا مجزرة بحر البقر التي حدثت في مصر من هجوم شنته القوات الجوية الإسرائيلية في صباح الثامن من أبريل عام 1970 م، حيث قصفت طائرات من طراز فانتوم مدرسة بحر البقر المشتركة في قرية بحر البقر بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية في مصر، أدى الهجوم إلى مقتل 30 طفلاً وإصابة 50 آخرين وتدمير مبنى المدرسة تماماً.