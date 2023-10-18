شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الإصلاح والنهضة مشيدا بكلمة الرئيس السيسى: موقف واضح من القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن حزب الإصلاح والنهضة الموقف التاريخي الذي تتخذه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بالضغوط الدولية التي تدعو إلى تهجير الفلسطنيين إلى سيناء في محاولة من تلك الأطراف تصفية القضية الفلسطينية وضياع حقوق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه إلى الأبد.

وأعلن الحزب عن تأييده الكامل لأى خطوة ستتخذها الدولة المصرية مهما كان الثمن، فإن الأمن القومى المصرى ليس مثار للمناقشة ولا أمرًا يمكن التهاون فيه، وأن الحزب يدعم قرارات الدولة المصرية فى كافة السيناريوهات التى تراها القيادة السياسية للتعامل مع تلك القضية.

وذلك تفويضًا مباشرًا ومفتوحًا من الحزب للدولة المصرية باتخاذ اللازم ودعمًا لا مشروطًا لكافة الخطوات التى ترتأيها الدولة المصرية.