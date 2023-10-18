شكرا لقرائتكم خبر عن بيت العنكبوت والأتربة على باب الشقة يتسببان فى عدم امتداد عقد الإيجار للورثة.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "العنكبوت حسم النزاع.. حكم نهائى بعدم امتداد عقد إيجار "العين" المغلقة للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى"، استعرض خلاله حكما قضائيا نهائيا صادرا من محكمة الاستئناف يهم ملايين الملاك والمستأجرين، بالطرد والإخلاء لانتهاء عقد إيجار قديم بثبوت ترك لعدم استعمال العين مدة طويلة، ووهو ما أثبته تقرير الخبير بوجود أتربة وعنكبوت على باب الشقة، حيث استندت الحيثيات على انعدام شرط الاستفادة والغلق لفترة طويلة، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 256 لسنة 74 قضائية استئناف عالى المنصورة.

وأسست قضاءها على أسباب حاصلها رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها حيث ان الدعوى رقم 404 لسنة 2013 مدني كلي مساكن بلقاس قضي فيها بوقف الدعوى تعليقا وليس بحكم فاصل في الموضوع وأن سبب الدعوى رقم 1413 لسنة 2005 ايجارات كلي شربين واستئنافيها رقمي 7580، 7621 لسنة 60 قضائية المنصورة هو إخلاء لعدم سداد الأجرة ومن ثم يختلف عن سبب الدعوى الراهنة، وأن الثابت من تقرير الخبير المودع ملف الدعوى رقم 896 لسنة 2010 مساكن كلي شربين الذي تطمئن إليه وتطمئن السلامة ابحاثه وتعتبره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى تأخذ به محمولا على أسبابه وتحيل إليه أنه بالمعاينة على الطبيعة تبين من الشقة محل التداعي مغلقة ومتراكم عليها الاتربة والعنكبوت على باب الشقة، وأنها لم تفتح منذ فترة طويلة وأن الشراعة الزجاجية مكسورة، وكذلك وجدت تتراكم بها الأتربة وبالصعود وبالصعود للدور الأعلى والنظر من شباك السلم على البلكونات وجدت تتراكم بها الأتربة أيضا والمخلفات بصورة كبيرة مما يتضح معه عدم استغلال الشقة من فترة طويلة وأن جميع الشبابيك مغلقة وتتراكم عليها الاتربة مما استخلصت معه المحكمة أن العين محل التداعي مطلقة وغير مستغلة المدعى عليهم في مزاولة النشاط الذي كان يمارسه مورثهم المستأجر الأصلي طبقا لعقد الايجار، وإليكم التفاصيل كاملة:

العنكبوت حسم النزاع.. حكم نهائى بعدم امتداد عقد إيجار "العين" المغلقة للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى.. وتقرير الخبير يكشف وجود أتربة وعنكبوت على باب الشقة.. والحيثيات: انعدام شرط الاستفادة والغلق لفترة طويلة

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