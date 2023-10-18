شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مصر أكتوبر: نقف صفا واحدا خلف قرارات القيادة السياسية لحماية أمننا القومي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني، أولاف شولتس بمقر رئاسة الجمهورية، مؤكدة أن الكلمة جاءت شاملة وافية لكل ما يشعر به المواطنين المصريين فيما يتعلق بسعي قوات الاحتلال إلى تهجير الفلسطينين قصريا إلى مصر وخاصة سيناء.

وأكدت مديح فى بيان لها الآن، مساندة الحزب لأي قرار تتخذه القيادة السياسية الحكيمة فيما يخص أمن مصر القومي، موضحة أن المساس بالأمن القومي المصري خطا أحمر ، وعلى الجميع الحذر من الاقتراب منه، لافتة إلى أن المصريين يقفون خلف قيادتهم صفا واحدا ولن يسمحوا بان تتحول سيناء لقاعدة عسكرية أو مسرح للعمليات العسكرية بين الفلسطينين والاسرائيلين.

وشددت رئيس حزب مصر أكتوبر على موقف مصر التاريخي والثابت من دعم القضية الفلسطينية، والتي لن تألوا جهدا فى حصول الأشقاء على حقوقهم المشروعة، منوهة أن قوات الاحتلات تخطت المبادئ الإنسانية والقوانين الدولية ومطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينين.

وأكد مديح أن الشعب المصري يعي خطورة المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية ، موضحة المصريين يرفضون الزج بسيناء ضمن مخططات الاحتلال الغاشم.