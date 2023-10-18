شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الاتحاد: كلمة الرئيس السيسى حملت تحذيرات لما ستؤول إليه أوضاع المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف رضا صقر رئيس حزب الاتحاد كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، أنها كاشفة لحقيقة الأوضاع والتصعيد العسكرى الجارى فى غزة، والذى يرتكب فيه الاحتلال الإسرائيلي أبشع الجرائم التي تتنافى مع القوانين الدولية والإنسانية، بغرض إجبار الفلسطينيين على التهجير من غزة إلى مصر، ومن الضفة الغربية إلى الأردن، وهو الأمر الذي تعتبره مصر خطًا أحمر.

واعتبر "صقر" ـ في بيان اليوم ـ أن كلمة الرئيس السيسي حملت تحذيرات لما ستؤول إليه أوضاع المنطقة حال استمرار تلك الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، والتي تتخطى فكرة الحرب ، مشيرًا إلى أن مصر دولة ذات سيادة وقادرة على حماية أمنها القومي ضد أي تهديدات ومخططات تحاك ضدها.

وأكد رئيس حزب الاتحاد أن القوى الوطنية والشعبية بمختلف توجهاتها، تؤيد وتتفق مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للخروج إلى كل ميادين مصر، للتعبير عن الاحتجاج الشعبي لرفض تهيجير الفلسطينيين وهو نفس المشاعر التي تحملها جميع الأمة العربية والإسلامية تجاه تلك القضية، التي لن يسمح بتصفيتها مطلقًا.

وأكد رضا صقر أن الشعب المصري يؤيد القيادة السياسية ويفوضها في أي قرار تتخذه لحماية أمن مصر القومي، والوقوف في وجه المخططات الإسرائيلية التي تأتي برعاية أمريكية وغربية، من أجل تحويل سيناء لوطن بديل لأهالي غزة، مجددًا رفضه لتلك المخططات، ومشددًا في الوقت نفسه على استجابته لدعوات الرئيس السيسي للخروج والاحتجاج.