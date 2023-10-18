شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق رضوان: الشعب المصرى يرفض تهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الشعب المصرى ثمن تصريحات الرئيس السيسى بشأن الدعم والتأييد للشعب الفلسطينى، وعدم السماح لقوات الاحتلال بتهجير الفلسطينيين، إن هذه التصريحات تعكس التزام مصر بقضية الشعب الفلسطيني ودعمها لحقوقهم المشروعة وتحقيق السلام في المنطقة.

وأضاف "رضوان"، قائلا "تاريخياً، كان لمصر دور بارز فى دعم الشعب الفلسطينى فى نضالهم من أجل الحرية والاستقلال، منذ عقود، تعاونت مصر مع الفلسطينيين في مختلف المجالات، سواء كان ذلك في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي، ومع تولي الرئيس السيسي للحكم في مصر، تعززت هذه العلاقة وتم توجيه دعم مصري قوي للشعب الفلسطيني".

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان، إلى أن الرئيس السيسي أكد أن مصر ستظل تدعم الشعب الفلسطيني في نضالهم من أجل حقوقهم وإقامة دولتهم المستقلة.

وأعرب عن رفض مصر لأى تهجير قسرى للفلسطينيين إلى سيناء أو أي منطقة أخرى، هذا التأكيد على عدم السماح بتهجير الفلسطينيين يعكس وعى مصر بأهمية الحفاظ على هوية وأرض الشعب الفلسطينى وعدم المساس بحقوقهم.

وثمن "رضوان"، هذه التصريحات الشجاعة والواضحة من الرئيس السيسى تأييد ودعم مصر القوى للشعب الفلسطينى، إنها تعكس وحدة الشعب المصرى فى قضية الشعب الفلسطينى وتؤكد أن مصر لن تتخلى عن دعمها لهم، مؤكدا أن تصريحات الرئيس السيسى تأتى فى سياق التزام مصر بالمبادئ الأخلاقية والقانونية التي تدعو لدعم حقوق الشعوب المظلومة والمحرومة. إنها تعكس رؤية مصر الاستراتيجية في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، والتي تعتبر حقوق الشعب الفلسطيني جزءًا لا يتجزأ من هذه الرؤية.

وتابع : على الرغم من التحديات التي تواجهها المنطقة، فإن الشعب المصري يظل ملتزماً بدعم الشعب الفلسطيني. يعتبر الشعب المصري القضية الفلسطينية قضية عادلة ويؤمن بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولتهم المستقلة وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

واختتم قائلا: "يتضح أن تصريحات الرئيس السيسي بشأن الدعم والتأييد للشعب الفلسطيني وعدم السماح لتهجيرهم إلى سيناء قد تثمنها الشعب المصري. إن هذا التثمين يعكس الوعي العميق للشعب المصري بأهمية قضية الشعب الفلسطيني وحقوقهم المشروعة. ومصر تستمر في دعم الشعب".