شكرا لقرائتكم خبر عن "حزب المؤتمر": ملايين المصريين مستعدون للتظاهر تعبيرا عن رفض تهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر بكلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس والتي أكد فيها رفض مصر والمصريين للمخطط الإسرائيلى بنزوح وتهجير الفلسطينيين مشيرا إلى أن ملايين المصريين مستعدون للتظاهر تعبيرا عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة.

كلمة الرئيس السيسي كانت كاشفة لمختلف التحديات التي تواجه المنطقة ومصر، وحملت رسائل واضحة لكل الأطراف مدعوما من الشعب المصري الذي يؤيد القيادة السياسية ويفوضها في أى قرار تتخذه لحماية أمن مصر القومى، والوقوف فى وجه المخططات الإسرائيلية .

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر: أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والأساسية، والواجب على كل العالم العربي الدفاع عنها باستماتة فى ظل هذه الأفعال الإجرامية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة وفي محيط غزة ضمن المخطط الاسرائيلي بالقضاء علي القضية الفلسطينية من خلال المخطط الخاص بها، والتخلص من قطاع غزة بالضغط على سكان غزة لتهجيرهم إلى مصر، مشددا على أن مصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطينى المشروع فى أرضه ونضال الشعب الفلسطينى.

وأضاف فرحات: هناك محاولات من الاحتلال الإسرائيلى لجر مصر إلى الحرب عن طريق محاولة تهجير الفلسطنيين من أراضيهم، فضلا عن أن الشعب المصري يؤيد رؤيته في القضية، قائلا: كلمة الرئيس بخصوص تهجير الفلسطنيين إلى سيناء قطعت الطريق على كل المحاولات، التى تستهدف استدراج الدولة فى الأزمة أو النيل من السيادة المصرية.

وتابع فرحات أن المصريين يقفون خلف قيادتهم صفا واحدا والحزب يدعم قرارات الدولة المصرية فى كافة السيناريوهات التى تراها القيادة السياسية للتعامل مع تلك القضية.