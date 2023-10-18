كتلة الحوار: نفوض الرئيس السيسي فى رفض تهجير الشعب الفلسطينى وتصفية القضية

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كتلة الحوار تفوض الرئيس السيسى فى رفض التهجير للشعب الفلسطينى وتصفية القضية.

وقالت الكتلة فى بيان اليوم: "بعد تداعيات أزمة فلسطين الأخيرة والاعتداءات السافرة على الشعب الفلسطينيى الأعزل ودك منازلهم فوق رؤسهم، ومجزرة المستشفى الأهلى المعمدانى وقتل أكثر من خمسمائة مدنى آمن لاذ بها للعلاج أو الأمن، وبعد النداءات المتكررة فى الإعلام الاسرائيلى لمواطنى غزة فى النزوح جنوبا تجاه مصر، والإصرار على هذا الاتجاه الذى يرمى إلى تصفية القضية وإخراج شعب بالكامل من أرضه وتهجيره قسريا، ودفع أهل غزة للنزوح إلى مصر ثم دفع أهل الضفة للنزوح إلى الأردن ثم إنهاء أقدم قضية احتلال".

وتابعت: "تفوض كتلة الحوار الرئيس السيسى لرفض تهجير أهل غزة إلى سيناء كما تفوضه فى حماية حق الشعب الفلسطينى فى أرضه والذى نصر عليه ولن نتنازل عنه".