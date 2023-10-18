شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفلسطينى بالقاهرة نحمل الاحتلال الإسرائيلى غلق معبر رفح وقصفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال دياب اللوح السفير الفلسطينى بالقاهرة إن الاحتلال الإسرائيلى هو الذى يعطل ويعرقل تشغيل معبر رفح، مشددا أن مصر لم تغلق عمل المعبر منذ عام 2018، قائلا: "نحمل قوات الاحتلال الإسرائيلي تعطيل وغلق معبر رفح".

وأشار السفير الفلسطيني بالقاهرة، خلال اللقاء المفتوح الذى تنظمه نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشي، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس أبشع الجرائم في القدس بجانب الاقتحامات التى ترتكبها على المسجد الأقصى، مؤكدا أنه حتى هذه اللحظة تم تدمير قرابة 5 آلاف عمارة سكنية، وقرابة 30 ألف وحدة سكنية، مؤكدا أنه تم تهجير قرابة مليون و200 ألف مواطن فلسطيني من غزة، بما يعادل أكثر من نصف سكان غزة، كما أن هناك قرابة 270 شهيدا بالضفة الغربية، منذ بداية العام.

وحذر السفير الفلسطيني بالقاهرة من أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية منذ عقود سيؤدى إلى عواقب وخيمة وكارثية بالمنطقة، مؤكدا أن قوات الاحتلال قصفت معبر رفح عدة مرات آخرها الخميس الماضي، رداً على موقف مصر بعدم السماح لعبور الرعايا الأجانب إلا بعد مرور المساعدات الإنسانية إلى غزة.د\