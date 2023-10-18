شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الغزل والنسيج: جاهزون لحشد الملايين لدعم إجراءات الرئيس فى القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي المؤسف الذي يستهدف العزل من المدنيين، وبلغ حد استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة في مخالفة صارخة لجميع الأعراف والمواثيق الحقوقية والإنسانية، وقواعد ومبادئ القانون الدولي.

وأكد الأمين العام للاتحادين العربى والدولى للغزل والنسيج، أن موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية، وبما يعمل على حماية الأمن القومي المصري وبسط السيادة الوطنية على جميع الأراضي المصرية؛ أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء.

وأضاف إبراهيم: أنه وانطلاقاً من قناعتنا التامة وقناعة جميع جموع الشباب المصري من أن دعم مشروع 30 يونيو الوطني هو حماية للأمن القومي المصري بل والعربي أيضا؛ نعلن تأييدنا واستجابتنا لدعوة السيد الرئيس للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين، وتوجيه رسالة واضحة للعالم لا تحتمل اللبس أو التأويل من كافة أطياف الشعب المصرى بالرفض التام للممارسات الإسرائيلية وأن الأمن القومي المصري والأراضي المصرية هي خط أحمر لا تهاون أو تفريط فيه.

وتابع: نؤكد على جاهزيتنا التامة لحشد الملايين من عمالنا الذين هم دائما وأبدا في الصفوف الأولى لدعم الوطن وبنائه مؤمنين بكافة القضايا الوطنيه ومايحيط الوطن من مخاطر، داعين الله عز وجل أن يحفظ مصر من جميع المخاطر وأن يرد كيد الخائنين، وان يحفظ أشقاءنا في فلسطين وغزة وينصرهم.