شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فلسطين بالقاهرة: تصريحات الرئيس السيسى بعدم تصفية القضية الفلسطينية فى محله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه دياب اللوح السفير الفلسطينى بالقاهرة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى عن تصريحه المهم بعدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية، وتهجير أبناء غزة، مؤكدا أنه لابد من إعادة العمل بمعبر رفح الذى تقوم بتعطيله قوات الاحتلال، مشددا أن هناك قرابة 2000 فلسطينى عالقين بالعريش للعبور إلى فلسطين.

وأكد السفير الفلسطينى بالقاهرة، خلال اللقاء المفتوح الذى تنظمه نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشى، أن الشعب الفلسطينى لديه عقيدة بعدم التفريط فى أرضه ويرفض التهجير من أراضيه.

وأكد أن فتح معبر رفح لا يعنى تهجير أهالى غزة بل من أجل السماح للمرضى والطلاب باستئناف حياتهم بشكل طبيعي، مشددا أن الشعب الفلسطيني يرفض التفريط فى أرضه وتصفية القضية الفلسطينية، كما يخطط الاحتلال الإسرائيلي وفقا لخطة ممنهجة برعاية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.