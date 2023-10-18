المستشار الألماني لـ"تحقيق معمق" حول قصف مستشفى المعمداني

الرياص - اسماء السيد - برلين: قال المستشار الألماني أولاف شولتس الأربعاء إن "الانفجار الذي وقع" في أحد مستشفيات في غزة "روعه" ودعا إلى "تحقيق معمق" بينما تتبادل اسرائيل والجهاد الإسلامي الاتهامات في شأن هذا الحادث الذي أودى بحياة مئات.

وكتب شولتس على حسابه على شبكة إكس (تويتر سابقا) "روعتني صور هذا الانفجار في أحد مستشفيات غزة. أصيب وقتل مدنيون أبرياء. وقلوبنا مع عائلات الضحايا ومن الضروري إجراء تحقيق معمق في هذا الحادث".

وكان شولتس قد اعرب عن قلقه من استخدام حماس للاسرى كدروع بشرية. وقال لدينا أسرى ونحاول تحريرهم.