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بلينكن يعزّي "عباس" بضحايا مستشفى المعمداني

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الرياص - اسماء السيد - عمان: أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وقدم تعازيه بضحايا المستشفى في غزة مؤكدا دعمه "للتطلعات المشروعة" للفلسطينيين، على ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن بلينكن الذي زار عمان في إطار جولة إقليمية، تحدث في وقت متأخر من ليل الثلاثاء هاتفيا مع عباس "للتعبير عن تعازيه العميقة لسقوط المدنيين قتلى في الانفجار" الذي وقع في المستشفى الأهلي العربي في مدينة غزة وأسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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