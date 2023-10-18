أسامة حمدان: الاحتلال يقوم بإبادة جماعية بحق أهالي غزة بدعم أميركي

عقدت حركة "حماس" الفلسطينية مؤتمرًا صحفيًا في لبنان، بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة ومجزرة المستشفى المعمداني.
وفي هذا السياق، تحدّث القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، حيث أشار إلى أنّ "مجزرة المستشفى المعمداني من أفظع المجازر التي ارتكبت في العصر الحديث"، موضحًا أنّ "الاحتلال يقوم بإبادة جماعية بحق أهالي غزة بدعم أميركي".
ولفت إلى أنّ "معركة طوفان الأقصى حق مشروع لشعبنا في الدفاع عن نفسه وأرضه"، مشددًا على أنّ "شعبنا لم تنكسر إرادته في مقاومة الاحتلال، وإرادته تزداد في الدفاع عن حقوقه"، مؤكدًا "أننا نحمّل الإدارة الأميركية والدول الغربية المسؤولية الكاملة عن المجازر المروعة".
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