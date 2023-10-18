افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا أنه في ظل الاوضاع الراهنة الحرجة والتهديدات الأمنية التي يمر بها بلدنا بشكل عام ومنطقة الجنوب بشكل خاص، اعلنت إدارة مستشفى حاصبيا الحكومي انها اتمت استعداداتها لمجابهة اي تطورات محتملة وقد انجزت ادارة المستشفى خطة للطوارئ لاستيعاب اى مستجدات واستنفرت كل طواقمها الطبية والتمريضة وجميع امكانياتها المادية واللوجستية لاستقبال أي جرحى محتملين ، متمنين دوام الامن والسلام للجنوب الابي ووطننا الحبيب.

كانت هذه تفاصيل خبر إدارة مستشفى حاصبيا الحكومي اعلنت اتمام استعداداتها لمجابهة اي تطورات محتملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.