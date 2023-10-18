ميقاتي في وقفة تضامنية مع غزة أمام وزارة الصحة: المجتمع الدولي يقف مع الجلّاد

شارك رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في الوقفة التضامنية أمام وزارة الصحة في بيروت، استنكارًا وإدانة للمجزرة الإسرائيلية في مستشفى المعمداني في غزة.

وفي تصريح له، أشار إلى "أننا أصبحنا اليوم في شريعة الغاب فالقوي يأكل الضعيف والمجتمع الدولي يقف مع الجلاد ورسالتنا نقولها من باب الإنسانية".