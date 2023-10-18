سفارة أميركا دعت مواطنيها في بيروت إلى تجنّب منطقة عوكر اليوم لاحتمال وقوع مزيد من المظاهرات

أشارت السفارة الأميركية لدى لبنان، إلى أنّه "يجب على المواطنين الأميركيين في بيروت تجنّب منطقة عوكر في 18 تشرين الأول نظرًا لاحتمال وقوع المزيد من المظاهرات في أعقاب الاحتجاجات في 17 تشرين الأول".

ولفتت إلى أنّه "لا تزال سفارة الولايات المتحدة مفتوحة للعمل. نحن نعطي الأولوية لتقديم الخدمات القنصلية للمواطنين الأميركيين في لبنان".

وأمس، شهد محيط السفارة احتجاجات منددة بالمجزرة الإسرائيليّة التي استهدفت مستشفى المعمداني وسط غزة.