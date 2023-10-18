البستاني: المستشفيات هي بيوت الله الثانية بعد دور العبادة وقصفها بطريقة مباشرة جريمة

اكد النائي فريد البستاني، انه "كفانا دماء وقتلا، المستشفيات هي بيوت الله الثانية بعد دور العبادة، وقصفها بطريقة مباشرة جريمة ما بعدها جريمة. رحم الله الشهداء".

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