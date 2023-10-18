بوتين: قصف المستشفى في غزة مأساة وكارثة إنسانية وآمل أن يكون إشارة إلى ضرورة إنهاء الصراع

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنّ "قصف المستشفى في غزة مأساة وكارثة إنسانية، وآمل أن يكون إشارة إلى ضرورة إنهاء الصراع".

وخلال مؤتمر صحفي على هامش المنتدى الدولي "حزام واحد- طريق واحد" في بكين، ذكر أنّه "خلال المحادثات الهاتفية يوم الاثنين مع قادة الشرق الأوسط، أصبح لدي انطباع بأن اللاعبين الرئيسيين لا يريدون تعميق الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وشدد بوتين، على أنّ "إقامة دولة فلسطينية سيكون الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، وسيخلق ظروفا لسلام دائم".

وحول محادثات مع الرئيس الصيني تشي جينبينغ، اعتبر أنّ "المبادرة الصينية حزام- واحد طريق واحد العالمية، ومبادرة الفضاء الأوراسي الإقليمية تكملان بعضهما، ونحن نعمل عليهما معا ولا يوجد أي تنافس"، لافًا إلى "أننا كدول إقليمية نشغل المرتبة الثانية متقدمين على الولايات المتحدة في علاقاتنا مع الصين".

وأعلن "أننا نسعى إلى زيادة حجم التبادل التجاري إلى 200 مليار دولار في 2024".