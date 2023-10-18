عبداللهيان دعا الدول الإسلامية إلى فرض حظر نفطي على إسرائيل: نشدد على طرد سفراء النظام المجرم

دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الدول الإسلامية إلى "فرض حظر نفطي على النظام الصهيوني"، كما شدّد على "طرد سفراء النظام المجرم من الدول التي لها علاقات معه".

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