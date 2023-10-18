ذكرت القناة "12" الإسرائيلية، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو منع "عملية عسكرية كبيرة" في اللحظات الأخيرة، مما أثار حالة من الاستياء في الأوساط العسكرية وقيادة الجيش الإسرائيلي، التي وصفت بأنها "فرصة لن تتكرر".
ونقلت القناة عن مصادر بأن العملية كانت "فرصة من غير المرجح أن تتكرر"، وأن هذا الإجراء ربما يكون قد أدى إلى ترجيح كفة ميزان القوى بعد الفشل العسكري والاستخباراتي في 7 تشرين الأول الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر القناة "12" الإسرائيلية: نتانياهو منع باللحظات الأخيرة "عملية عسكرية كبيرة" من غير المرجح أن تتكرر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.