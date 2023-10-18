القناة "12" الإسرائيلية: نتانياهو منع باللحظات الأخيرة "عملية عسكرية كبيرة" من غير المرجح أن تتكرر

ذكرت القناة "12" الإسرائيلية، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو منع "عملية عسكرية كبيرة" في اللحظات الأخيرة، مما أثار حالة من الاستياء في الأوساط العسكرية وقيادة الجيش الإسرائيلي، التي وصفت بأنها "فرصة لن تتكرر".

ونقلت القناة عن مصادر بأن العملية كانت "فرصة من غير المرجح أن تتكرر"، وأن هذا الإجراء ربما يكون قد أدى إلى ترجيح كفة ميزان القوى بعد الفشل العسكري والاستخباراتي في 7 تشرين الأول الحالي.