إخلاء ستة مطارات في فرنسا بعد تلقي تهديدات باعتداءات

افاد مصدر عسكري في الشرطة وكالة فرانس برس، عن أن "ستة مطارات في مختلف أنحاء فرنسا اخليت بعد تلقيها عبر البريد الالكتروني "تهديدات باعتداءات".
وأوضح المصدر أن "عمليات الإخلاء في مطارات ليل وليون ونانت ونيس وتولوز وبوفيه قرب باريس ستتيح للسلطات "تبديد أية شكوك" بان التهديدات قد تكون حقيقية".
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