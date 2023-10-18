الصحة الفلسطينية: أكثر من 3300 شهيد نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة

اعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، ان "أكثر من 3300 شهيد نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة"، لافتة الى ان "هناك نقص حاد بالأدوية في قطاع غزة ومشكلة كبيرة في الوصول إلى المستشفيات"، موضحا ان "انقطاع المياه وتدهور منظومة الصرف الصحي يزيدان مخاطر تفشي الأمراض السارية".

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