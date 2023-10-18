أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 28 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي بيلغورود وكورسك جنوب غربي البلاد، وقرب أجواء القرم في البحر الأسود. واكدت الدفاع الروسية انه "تم إحباط محاولة إرهابية أوكرانية جديدة لضرب أهداف في روسيا باستخدام طائرات بدون طيار وأسقطت الدفاعات الجوية 28 مسيرة فوق مقاطعتي بيلغورود وكورسك والبحر الأسود". وأسقطت الدفاعات الروسية أمس ثماني مسيرات أوكرانية استهدفت القرم.

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاعات الروسية تسقط 28 مسيرة أوكرانية في مقاطعتي كورسك وبيلغورود والبحر الأسود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.