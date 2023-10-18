بايدن لـ نتنياهو: الجانب الآخر هو من قصف مستشفى المعمداني بغزة وليس أنتم

الشارقة - اميمة ياسر -

اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، حركة حماس بالوقوف وراء قصف مستشفى المعمداني، التي استشهد على إثرها 500 شخص بينهم العديد من الأطفال.

وقال بايدن، في كلمة خلال لقائه برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بينيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إنه غضب بشدة من استهداف مستشفى المعمداني، مشيرا إلى أنه اطلع على الأدلة اللازمة وبناء عليها فإن انفجار المستشفى سببه "الطرف الآخر وليس أنتم".

وأكد الرئيس الأمريكي على دعم بلاده لإسرائيل من خلال توفير كل ما تحتاجه للقضاء على حركة حماس التي اتهمها بارتكاب الفظائع في إسرائيل.

وتابع: "أنا هنا لسبب بسيط، وهو أن أبيّن للشعب الإسرائيلي والعالم بأسره موقف الولايات المتحدة الداعم لإسرائيل، فقد أردت القدوم إلى تل أبيب شخصيا من أجل ذلك".

وأضاف بايدن: "منذ بداية هذه الحرب تم ذبح المئات وبينهم 31 أمريكيا إلى جانب اختطاف العشرات، وأحاول أن أتخيل كيف عاش الناس واختبؤوا في الملاجئ بسبب إرهاب حماس، وهذا يثير التساؤلات والحيرة ولكن يتوجب على إسرائيل الرد على هذه الاعتداءات، ويجب التذكير بأن حماس لا تمثل كل الشعب الفلسطيني، فالفلسطينيون الأبرياء يجدون أنفسهم بين المطرقة والسنديان".

وشدد الرئيس الأمريكي على أهمية القوة، حيث قال: "صحيح أن القوة مهمة ولكنها مثال ونموذج فقط، وأتطلع قدما إلى ما يمكننا إنجازه خلال الزيارة".

وخاطب بايدن الإسرائيليين بالقول: "كل هذه الشجاعة كانت مصدر إلهام بالنسبة لنا".

من جانبه، أشاد نتنياهو بدعم بايدن، قائلًا إن التعاون بين واشنطن وتل أبيب غير مسبوق.