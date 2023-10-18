شكرا لقرائتكم خبر عن بابا الفاتيكان يأسى للوضع «البائس» في غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدينة الفاتيكان - (رويترز)

عبّر البابا فرنسيس، الأربعاء، عن الأسى بسبب الوضع «البائس» في غزة، ودعا المتدينين إلى الانحياز إلى «جانب واحد فقط» في الصراع بين إسرائيل و«حماس»، وهو «جانب السلام».

وفي كلمته خلال المقابلة العامة الأسبوعية في ساحة القديس بطرس، قال بابا الفاتيكان: «الحرب لا تحل أي مشكلة، تنثر بذور الموت والدمار فقط، تزيد الكراهية وتضاعف الانتقام. الحرب تقضي على المستقبل».

وأضاف «أحث المتدينين على الانحياز لجانب واحد فقط في هذا الصراع، جانب السلام، لكن ليس بالكلمات، وإنما بالصلاة والإخلاص التام».

ودعا بابا الفاتيكان إلى بذل كل الجهود الممكنة «لمنع وقوع كارثة إنسانية» في غزة، كما قال إنه سيترأس صلوات خاصة من أجل السلام في كاتدرائية القديس بطرس عند الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت غرينتش)، يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول.

وأوضح أن يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول سيكون «يوم صوم وصلاة وتوبة»، داعياً جميع المسيحيين وأتباع الديانات الأخرى والذين يهتمون بالسلام العالمي للانضمام إليه.