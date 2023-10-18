شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تحبط هجوماً بمسيّرتين على قواتها في العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تل أبيب - رويترز

قال مسؤولان أمريكيان، إن الجيش الأمريكي أحبط هجوماً استهدف قواته في العراق في وقت مبكر، من صباح الأربعاء، واعترض طائرتين مسيّرتين قبل أن تصلا إلى هدفهما.

والهجوم هو الأول من نوعه على القوات الأمريكية في العراق منذ أكثر من عام.

وأحجم المسؤولان، اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما، عن تحديد الجهة المشتبه في تنفيذها الهجوم.

جاء ذلك في وقت رفعت فيه واشنطن مستوى التأهب تحسباً لهجمات في ظل تصاعد حاد في التوتر في المنطقة بسبب حرب إسرائيل مع حركة «حماس».

وفي الأسبوع الماضي، هددت جماعات عراقية مسلحة باستهداف المصالح الأمريكية بصواريخ وطائرات مسيّرة إذا استمرت واشنطن في مساندة إسرائيل في الصراع.

وأوضح المسؤولان، أن الطائرتين المسيّرتين تم اعتراضهما لدى استهدافهما قاعدة عين الأسد الجوية في العراق التي تستضيف قوات أمريكية.

جاءت الواقعة بعد ساعات من ضربة استهدفت مستشفى في قطاع غزة، وقتلت المئات من الفلسطينيين، ما زاد من حدة توتر الموقف، في وقت وصل فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى إسرائيل، الأربعاء، لإبداء دعمه لإسرائيل في حربها ضد «حماس».