شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يتبنى الرواية الإسرائيلية حول قصف مستشفى المعمداني بغزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تل أبيب - أ ف ب

تبنى الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء رواية إسرائيل التي حملت «حركة الجهاد» مسؤولية القصف الذي تسبب بمقتل المئات في مستشفى في قطاع غزة الثلاثاء، مشدداً على أن «حماس» لم تجلب سوى «المعاناة» للشعب الفلسطيني.

وشهد قطاع غزة، ليل الثلاثاء، أحد أكثر أيامه دموية منذ 11 يوماً، حيث أودى استهداف لمستشفى الأهلي المعمداني العربي الذي كان يؤوي مئات الفلسطينيين الفارين من الغارات والقصف الإسرائيلي، بـ500 قتيل.

وقال بايدن إن «واشنطن ستزود إسرائيل بكل ما تحتاج إليه للدفاع عن نفسها في الوقت الذي تشن فيه حرباً على حركة حماس».

وأضاف أنه شعر «بالحزن والغضب» من انفجار في مستشفى في قطاع غزة، الثلاثاء، الذي أدى إلى قتل المئات من المدنيين الفلسطينيين، لكن بايدن قال إن «الجانب الآخر» هو المسؤول، في إشارة إلى فصائل فلسطينية.

وأشار إلى أن 31 أمريكياً كانوا من بين أكثر من 1300 إسرائيلي قتلوا في هجوم حماس.